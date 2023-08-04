سارة خليفة تستمع بالإجازة الصيفية في حمام السباحة

سحرت المذيعة سارة خليفة، أنظار متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت سارة خليفة بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، نالت إعجاب متابعيها.



من هى سارة خليفة

سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار"، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.



وقدمت سارة خليفة مؤخراً برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي تناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.



كان أول عمل لها على قناة art وقدمت برنامج " من القاهرة" واستمرت في تقديمه لمدة ثلاث سنوات وانتقلت بعدها إلى قناة الشرقية وبرزت كإعلامية ماهرة وذكية وقدمت العديد من البرامج عبرها لمدة خمس سنوات مثل برنامج شباب ستار 2012، وفي عام 2015 قدمت البرنامج الأمني " مهمات صعبة " الذي يناقش مغامرات الأشخاص في أصعب المهمات وما هي المعوقات التي واجهتهم وكيف نجح في قصته وحققها.