أستاذ فقه: النشوز لا يأتي من الزوجة فقط | تفاصيل

أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن البعض يعتقد أن النشوز يأتي من المرأة فقط، بسبب الخلافات الزوجية و الطلاق، ولكن النشوز قد يأتي من الرجل.

وأضافت سعاد صالح، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، أن الله يقول:" وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا".

وأشارت إلى أن النشوز لا يأتي من الزوجة فقط ولكن يأتي أيضًا من الزوج، وذلك وفقًا لـ كتاب الله.

ولفتت إلى أن الله كرر كلمة الصلح، وأن الإسلام يحرص على أن يكون هناك صلح، وأن الطلاق يكون في النهاية، وفي حالة عدم القدرة على الحل و التفاهم.