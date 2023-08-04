خاص لصدى البلد.. مصدر بالزمالك يكشف حقيقة رحيل المجلس

كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك ، عن آخر تطورات أزمات نادي الزمالك المالية وموقف بقاء المجلس.

وأكد المصدر أن لا وجود خلال الوقت الحالي لتقديم أي استقالة ولكن سوف يتم عقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد الموقف بالإجماع سواء باستمرار العمل أو التقدم باستقالة جماعية.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل ، حيث أكد وجود اجتماع مجلس إدارة غير. رسمي ولكن بصفة ودية مساء غدا في منزل المستشار مرتضى منصور بشارع جامعة الدول العربية ، لمناقشة أحوال النادي ولحسم بعض الامور الخاصه بالنادي .

وأكد المصدر أنه في حالة اتخاذ قرار في اجتماع الغد بالرحيل سوف يتم الإعلان بشكل جماعي من أجل مصلحة النادي اولا وسوف يكون القرار جماعي وليس فردي وأنه حتي هذه اللحظه لم يتم اتخاذ أي قرار باستقالة فردية من أعضاء المجلس الأبيض.

حيث أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ، عن ابتعاده تماما عن المشهد داخل القلعه البيضاء .