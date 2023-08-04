مصري يفوز بجائزة أفضل عالم رياضيات في العالم.. تفاصيل

كشف الدكتور محمود عبد العاطي الحاصل علي جائزة أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم، تفاصيل حصوله علي جائزة أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم.

وقال عبد العاطي، خلال حواره بقناة المحور،:" من شروط الجائزة أن يكون المتقدم له نظرية بأسمه أبو براءة اختراع"، لافتا إلي أنه من ضمن مؤسسي مدينة زويل مع العالم الراحل أحمد زويل خلال عام 2013.

وأضاف:" الجائزة تتكون من شهادة تقدير وميدالية ذهبية بالاضافة لقيمة مادية، متابعا:" اتمني أن نقدم المزيد لبلدنا وأن نربط العلماء الموجدين بالداخل بالعلماء الموجدين خارجيا".