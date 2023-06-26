ما هو حكم صيام عرفة لمريض السكر .. الشيخ أحمد تركي يوضح

كشف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم صيام عرفة لمريض السكر.

وأضاف الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "صيام يوم عرفة سنة"، موضحا: "لو صومنا ربنا سيعطينا الأجر وإذا لم نصم ليس علينا شيء".

وأضاف: "الناس المريضة والتي تريد الصيام وتريد أن تصنع شيئا لله ربب العالمين، يفطروا وسيأخذون الأجر إن شاء الله"، مضيفا: "الدليل على ذلك حديث قدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله رب العالين: "اكتبوا لعبدي ما كان يصنع".

