اركب على الموجة.. سمية الخشاب تطرح أحدث أعمالها الغنائية

طرحت الفنانة سمية الخشاب احدث اعمالها الغنائية فيديو كليب بعنوان "أركب على الموجة" من كلمات تايسون وأمير شيكو، وألحان البور العالى ومن إخراج إبرام نشأت.



ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها علي إنستجرام مقطع فيديو وعلقت قائلة: "سمعتوا الاغنية الجديدة"

https://www.instagram.com/reel/Cvh4jortbUD/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.