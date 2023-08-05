صورة كل سنة.. خالد النبوي في أحدث ظهور.. شاهد

شارك الفنان خالد النبوي ، صورة جديدة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، فيأحدث ظهور له.



وظهر خالد النبوي بإطلالة كاجوال، في احد الشوارع ويعلق علي الصوره قائلا:" صورة كل سنه دكة في الشارع معقهوة وبتفرج علي الناس ".

يذكر أنه كشف الفنان خالد النبوي أن سر اختياره لتقديم شخصية الإمام الشافعي في مسلسل "رسالة الإمام" كونهاحدوتة مصرية نود أن نحكيها حتى لايحكيها أخرين على هواهم الشخصي.

وقال خالد النبوي: "رجل عاش بيننا سنوات طويلة وأصبحت عباراته على ألسنة الناس نرددها ولانعرف قائلها مثل"ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لاتفرج" بالاضافة لعنوانه منطقة الامام الشافعي الذي أصبح عنوانًاجغرافيًا.