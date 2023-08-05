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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة طفل تم العثور عليه

الطفل
الطفل

ارسل القارئ علي امبابي يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة طفل تم العثور عليه.

وقال في استغاثته تم العثور علي هذا الطفل امس وهو موجود معي و كلامه ثقيل جداً غير مفهوم العنوان البحيره مركز الدلنجات برجاء من يتعرف عليه يتواصل علي رقم 01001439890.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

استغاثته الخط الساخن 5731 العثور عليه الوزارات المعنية المسئولين المتابعة المستمرة تعرف عليه قارئ يستغيث مركز الدلنجات والقيادة السياسية

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