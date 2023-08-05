أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر الأول لكرة القدم، في المجموعة الأولى من التصفيات رفقة منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر المباراة الأولى أمام جيبوتي خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل خارج القاهرة في تصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'الكاف' عن مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيقص منتخب مصر شريط مواجهاته في تصفيات كأس العالم 2026، في فترة التوقف الدولي من شهر نوفمبر المقبل، وستكون بداياته في التصفيات.

أول جولتين:

- جيبوتي ضد مصر: (خارج الديار)

- مصر ضد إثيوبيا: (داخل الديار)

خلال الفترة بين 13 و21 نوفمبر المقبل.

الجولتان الثالثة والرابعة:

- مصر ضد سيراليون: (داخل الديار)

- غينيا بيساو ضد مصر: (خارج الديار)

خلال الفترة من 3 إلى 11 يونيو عام 2024

الجولتان الخامسة والسادسة:

- بوركينا فاسو ضد مصر: (خارج الديار)

- مصر ضد بوركينا فاسو: (داخل الديار)

خلال الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة:

- مصر ضد جيبوتي: (داخل الديار)

- إثيوبيا ضد مصر: (خارج الديار)

خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولتان التاسعة والعاشرة:

- سيراليون ضد مصر: (خارج الديار)

- مصر ضد غينيا بيساو: (داخل الديار)

خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025