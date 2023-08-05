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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والنظافة بسموحة وكفر عبده شرقي الإسكندرية

حملات مكبرة شرقي
حملات مكبرة شرقي الإسكندرية

 

صرح اللواء أحمد حبيب  رئيس حي شرق الإسكندرية ، أن الحي بالتعاون مع الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بسموحة وكفر عبده وطريق الجيش بنطاق الحي ، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، والوقوف على تطبيق قرار المهندس  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي 


وتوجهت الحملة إلى شوارع النقل والهندسة وفوزي معاذ ودوران فيكتور عمانويل و١٤ مايو بمنطقة سموحة ، وشوارع  عبد المنعم رياض وسكينة بنت الحسين وابن رفيع وخليل المصري بمنطقة كفر عبده وطريق الجيش من لوران حتى سبورتنج بنطاق الحي ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

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وأسفرت الحملة عن  قيام صحة البيئة بتحرير ٨ محاضر نظافة عامة وعدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اجراءات احترازية ، وقيام القوى العاملة بتحرير ٥ إنذارات ، وقيام صحة شرق بتحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ٥ محاضر ، وقيام تموين شرق بتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وعدم حمل شهادات صحية 


على الصعيد ذاته قام التفتيش الصيدلي بتحرير ٢ محضر عدم تواجد صيدلي وبيع أدوية تأمين صحي  ، وقيام إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على ٥٢ حالة إشغال متنوعة ،  بالإضافة إلى قيام إدارة شئون البيئة بتحرير ١ محضر نظافة عامة ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٢٠  ألف جنيه غرامات فورية وقيام الصرف الصحي بتحصيل ٣ آلاف جنيه مديونيات وتحرير ٣ إنذارات . 


جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، وحمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر ، وممثلي شركة نهضة مصر ، ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات واللجان والمجالس ، والمسئول الإعلامي ، وممثلي إدارات المتابعة الميدانية والإيرادات وشئون البيئة بالحي وممثلي الطب البيطري والسلامة وصحة شرق وصحة البيئة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية .

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