حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والنظافة بسموحة وكفر عبده شرقي الإسكندرية

صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية ، أن الحي بالتعاون مع الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بسموحة وكفر عبده وطريق الجيش بنطاق الحي ، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي



وتوجهت الحملة إلى شوارع النقل والهندسة وفوزي معاذ ودوران فيكتور عمانويل و١٤ مايو بمنطقة سموحة ، وشوارع عبد المنعم رياض وسكينة بنت الحسين وابن رفيع وخليل المصري بمنطقة كفر عبده وطريق الجيش من لوران حتى سبورتنج بنطاق الحي ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.



وأسفرت الحملة عن قيام صحة البيئة بتحرير ٨ محاضر نظافة عامة وعدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اجراءات احترازية ، وقيام القوى العاملة بتحرير ٥ إنذارات ، وقيام صحة شرق بتحرير ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم تطبيق اشتراطات صحية ، وقيام السلامة والصحة المهنية بتحرير ٥ محاضر ، وقيام تموين شرق بتحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية وعدم حمل شهادات صحية



على الصعيد ذاته قام التفتيش الصيدلي بتحرير ٢ محضر عدم تواجد صيدلي وبيع أدوية تأمين صحي ، وقيام إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على ٥٢ حالة إشغال متنوعة ، بالإضافة إلى قيام إدارة شئون البيئة بتحرير ١ محضر نظافة عامة ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٢٠ ألف جنيه غرامات فورية وقيام الصرف الصحي بتحصيل ٣ آلاف جنيه مديونيات وتحرير ٣ إنذارات .



جاء ذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، وحمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر ، وممثلي شركة نهضة مصر ، ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات واللجان والمجالس ، والمسئول الإعلامي ، وممثلي إدارات المتابعة الميدانية والإيرادات وشئون البيئة بالحي وممثلي الطب البيطري والسلامة وصحة شرق وصحة البيئة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية .