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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. 8 معامل تنسيق بجامعة الإسكندرية تبدأ فى استقبال طلاب الثانوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تبدأ معامل الكمبيوتر بجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، في استقبال طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات المختلفة فى تنسيق الجامعات 2023.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تخصيص ٨ معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر للطلاب لتسجيل رغباتهم مجاناً، وأوضح أن هذه المعامل تتوزع في كليات الآداب، التربية، السياحة والفنادق ، علوم الشاطبي، علوم محرم بك، الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة.

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ومن جانبه، أشار الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتباراً من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب، موضحاً أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، لتسهيل التسجيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.

الاسكندرية التربية الرياضية الدكتور عبد العزيز قنصوه المدينة الجامعية المرحلة الاولي جامعة الإسكندرية تنسيق الجامعات 2023

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