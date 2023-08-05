عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصغر ناشطة تثير الجدل من جديد.. هذا ما فعلته لإنقاذ الأرض من تغير المناخ

جريتا ثونبرج
جريتا ثونبرج

اتخذت الناشطة المناخية جريتا ثونبرج قرارا جديدا لتسليط الضوء على قضايا المناخ، إذ انسحبت من الظهور في مهرجان أدنبرة الدولي للكتاب بسبب ارتباطها بصناعة الوقود الأحفوري.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان من المقرر أن تحضر حدثًا في المهرجان السنوي في 13 أغسطس، لكنها قالت إنها لن تفعل ذلك الآن لأن المهرجان يتلقى رعاية من شركة Baillie Gifford الاستثمارية.

txt

أستاذ طاقة متجددة: على المجتمع الدولي دعم الدول المتضررة من تغيرات المناخ

txt

بعد تكرار الموجات الحارة|6 دول أوروبية تطالب بإجراء عاجل لمواجهة أزمة المناخ

وزعمت أن بيلي جيفورد تستثمر بكثافة في صناعة الوقود الأحفوري، واتهمت ثونبرج الصناعة بـ "الغسل الأخضر" من خلال رعاية الأحداث الثقافية ، وقالت إنها لا تريد أن ترتبط بها.

وأضافت: “جهود جرين ويشنج من قبل صناعة الوقود الأحفوري ، بما في ذلك رعاية الأحداث الثقافية ، تسمح لهم بالحفاظ على الرخصة الاجتماعية لمواصلة العمل، لا يمكنني ولا أريد أن أكون مرتبطًا بأحداث تقبل هذا النوع من الرعاية".

جريتا ثونبرج تثير الجدل في أحدث ظهور

ومن جانبها قالت بيلي جيفورد ، التي رعت مهرجان الكتاب لمدة 19 عامًا ، إنها لم تكن مستثمرًا مهمًا في الوقود الأحفوري، حيث تم استثمار 2٪ من أموال عملائها في شركات لها بعض الأعمال المتعلقة بالوقود الأحفوري مقارنة بمتوسط ​​سوق يبلغ 11٪.

وذكرت خدمة فيريت الإخبارية الشهر الماضي أن بيلي جيفورد استثمرت مليارات الدولارات في شركات تستفيد من الوقود الأحفوري، وأوضح متحدث باسم الشركة: "من بين هذه الشركات ، نقل البعض بالفعل معظم أعمالهم بعيدًا عن الوقود الأحفوري ، ويساعد الكثيرون في دفع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

كان من المقرر أن تتحدث ثونبرج في حدث بعنوان "لم يفت الأوان لتغيير العالم" في مسرح أدنبرة، وكان من الممكن أن يكون هذا أول ظهور علني لها في اسكتلندا منذ زيارتها إلى جلاسكو خلال COP26 في عام 2021.

الطاقة النظيفة الوقود الاحفوري جريتا ثونبرج المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

بنتي اترفضت من المدرسة ... أب يثير الجدل بالاسباب

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

تل أبيب تشتعل.. حرائق في عدة مناطق بإسرائيل وإغلاق شوارع بالجليل

‏احذر.. 4 مخالفات ترصدها الرادارات المتطورة الجديدة تعرف عليها

لا يصلح لعلاج البرد.. هيئة الدواء توضح الطرق الصحيحة لاستعمال المضاد الحيوي

موعد مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات .. تفاصيل

عالج التقطيع في الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. الإفتاء تكشف عنها

روسيا تدمر مركز التحكم الأوكراني للطائرات بدون طيار في نوفودونتسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

بنتي اترفضت من المدرسة ... أب يثير الجدل بالاسباب

بفستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ