أصغر ناشطة تثير الجدل من جديد.. هذا ما فعلته لإنقاذ الأرض من تغير المناخ

اتخذت الناشطة المناخية جريتا ثونبرج قرارا جديدا لتسليط الضوء على قضايا المناخ، إذ انسحبت من الظهور في مهرجان أدنبرة الدولي للكتاب بسبب ارتباطها بصناعة الوقود الأحفوري.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كان من المقرر أن تحضر حدثًا في المهرجان السنوي في 13 أغسطس، لكنها قالت إنها لن تفعل ذلك الآن لأن المهرجان يتلقى رعاية من شركة Baillie Gifford الاستثمارية.

وزعمت أن بيلي جيفورد تستثمر بكثافة في صناعة الوقود الأحفوري، واتهمت ثونبرج الصناعة بـ "الغسل الأخضر" من خلال رعاية الأحداث الثقافية ، وقالت إنها لا تريد أن ترتبط بها.

وأضافت: “جهود جرين ويشنج من قبل صناعة الوقود الأحفوري ، بما في ذلك رعاية الأحداث الثقافية ، تسمح لهم بالحفاظ على الرخصة الاجتماعية لمواصلة العمل، لا يمكنني ولا أريد أن أكون مرتبطًا بأحداث تقبل هذا النوع من الرعاية".

جريتا ثونبرج تثير الجدل في أحدث ظهور

ومن جانبها قالت بيلي جيفورد ، التي رعت مهرجان الكتاب لمدة 19 عامًا ، إنها لم تكن مستثمرًا مهمًا في الوقود الأحفوري، حيث تم استثمار 2٪ من أموال عملائها في شركات لها بعض الأعمال المتعلقة بالوقود الأحفوري مقارنة بمتوسط ​​سوق يبلغ 11٪.

وذكرت خدمة فيريت الإخبارية الشهر الماضي أن بيلي جيفورد استثمرت مليارات الدولارات في شركات تستفيد من الوقود الأحفوري، وأوضح متحدث باسم الشركة: "من بين هذه الشركات ، نقل البعض بالفعل معظم أعمالهم بعيدًا عن الوقود الأحفوري ، ويساعد الكثيرون في دفع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

كان من المقرر أن تتحدث ثونبرج في حدث بعنوان "لم يفت الأوان لتغيير العالم" في مسرح أدنبرة، وكان من الممكن أن يكون هذا أول ظهور علني لها في اسكتلندا منذ زيارتها إلى جلاسكو خلال COP26 في عام 2021.