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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار| مصطفي مات داخل غرفة نومه بعد ساعات من زفافه.. مدرس فيزياء يمنح طالب سيارة هدية.. تعرف على أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

مصطفى ابن محافظة
مصطفى ابن محافظة سوهاج

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

استمرار صرف معاشات أغسطس للمتخلفين عن الصرف خلال الأيام الماضية

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي،  صرف معاشات أغسطس 2023 من جميع منافذ الصرف و من فروع بنك ناصر الاجتماعي بمختلف المحافظات وذلك لمن لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام الماضية .

 

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

تراجعت أسعار البيض اليوم في مصر، إذ تراجع سعر الكرتونة من البيض الأحمر بنحو 20 جنيها بعد أن سجلت 124 جنيها في المزرعة قبل أيام لتعود اليوم إلى نحو بين 102-104 جنيهات في المزرعة.

 

حبس وزير وأخلى سبيل أبناء مبارك.. من هو رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد

أعلنت، محكمة النقض، عن تولي المستشار محمد عامر محمد جادو، رئيس محكمة استئناف بني سويف، رئاسة محكمة استئناف القاهرة، وذلك ضمن تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

 

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. سجل عبر هذا الرابط

 

أحمد عمر هاشم: الحجاب فرض والطلاق الشفهي يقع.. الصوفية جزء من الإسلام.. ويدافع عن ابن تيمية نافيا علاقته بالإرهاب

حل  الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، ضيفا على، الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، وتحدث عن ابن تيمية، وحكم الحجاب والطلاق الشفهي، ومكان وجود رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

 

 

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

يبحث الآلاف يوميا عن أسعار الذهب الآن في مصر ، إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر الجرام من عيار 18 لشراء الشبكة، وكذلك عيار 21 في سوق الصاغة المصرية.

 

 

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

أثار مقطع فيديو لسيدة إندونيسية بالغة من العمر 38 عاما  الكثير من الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي فقد أمضت 90 دقيقة بين فكي تمساح مفترس ثم نجت من الموت  بمعجزة إلهية ليتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

ترامب: أمريكا في طريقها للجحيم بسبب بايدن

 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة "في طريقها للجحيم" بسبب سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

 

الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة التمريض | تفاصيل

يبحث الكثير من خريجي أقسام التمريض عن شروط الانضمام لعضوية نقابة التمريض .

وحددت النقابة العامة للتمريض، الأوراق والمستندات اللازم توافرها للحصول على عضويتها والقيد ضمن جداولها، فضلا عن استخراج ترخيص وزارة الصحة.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 5 أغسطس 2023

 

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية 2,165 جنيها للجرام مقارنة 2150 جنيه خلال تعاملات أمس.

في الوقت نفسه يسجل الذهب تراجعا كبيرا من اعلى مستوياته عند 2800 جنيه مقارنة بسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2165 جنيه.

 

اللقطات الأولى من انقلاب ميكروباص وإصابة 15 شخصاً.. والتحريات: رايحين حفل زفاف

 

شهد طريق كفر الزيات المؤدي لقرية قصر نصر الدين بمحافظة الغربية، مساء اليوم، حادث انقلاب ميكروباص يستقله عدد من الأهالي كانوا في اتجاههم لحضور أحد الأفراح مما أسفر عن إصابة 15 شخص بإصابات بالغة في الغربية.

 

مدرس يمنح الرابع على مستوي الجمهورية في الثانوية العامة بالمنيا عربية هدية.. شاهد

 

أعلن مدرس الفيزياء في محافظة المنيا يدعى كيرلس القس منح الطالب كيرلس نوناي يعقوب الرابع على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بمحافظة المنيا سيارة هدية بمناسبة تفوقه.

 

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

 

لم يكن يعلم الشاب مصطفى ابن محافظة سوهاج، أثناء اعداده لعش الزوجية أن إقامته به لن تمتد سوى ساعات قليله، ليغادر الدنيا إلى القبر ويسلم الروح إلى بارئها، تاركا عروسه وأهله يعانون الام الفقد والحيرة على ما أصاب الشاب الثلاثيني في ليلة زفافه.

 

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

 

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، منتخب مصر الأول لكرة القدم، في المجموعة الأولى من التصفيات رفقة منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

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