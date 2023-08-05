الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة التمريض | تفاصيل

يبحث الكثير من خريجي أقسام التمريض عن شروط الانضمام لعضوية نقابة التمريض .
وحددت النقابة العامة للتمريض، الأوراق والمستندات اللازم توافرها للحصول على عضويتها والقيد ضمن جداولها، فضلا عن استخراج ترخيص وزارة الصحة.
وفى السطور التالية نوضح الاوراق والمستندات المطلوبة للقيد :-
١- صورة من المؤهل الدراسي.
٢- صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.
٣- صورة البطاقة الشخصية.
٤- عدد 2 صورة شخصية .
٥- رسوم القيد بالنقابة 615 جنية مصري .
اما خطوات القيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة المهنة الاوراق المطلوبة كالأتى :-
١- صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة .
٢- أصل المؤهل الدراسي.
٣- أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.
٤- صورة البطاقة الشخصية .
٥ - عدد 6 صورة شخصية بالزى الرسمي .
٦ - أصل شهادة الميلاد .
٧- - قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين .