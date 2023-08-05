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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة التمريض | تفاصيل

صدى البلد

يبحث الكثير من خريجي أقسام التمريض عن شروط الانضمام لعضوية نقابة التمريض .

وحددت النقابة العامة للتمريض، الأوراق والمستندات اللازم توافرها للحصول على عضويتها والقيد ضمن جداولها، فضلا عن استخراج ترخيص وزارة الصحة.
وفى السطور التالية نوضح الاوراق والمستندات المطلوبة للقيد :-

 

١-  صورة من المؤهل الدراسي.

٢- صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

٣-  صورة البطاقة الشخصية.

٤- عدد 2 صورة شخصية .

٥-  رسوم القيد بالنقابة 615 جنية مصري .

اما خطوات القيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة المهنة الاوراق المطلوبة كالأتى :-

١- صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة .

٢- أصل المؤهل الدراسي.

٣-  أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

٤- صورة البطاقة الشخصية .

٥ - عدد 6 صورة شخصية بالزى الرسمي .

٦ - أصل شهادة الميلاد .

٧- - قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين .

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