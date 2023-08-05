الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة التمريض | تفاصيل

يبحث الكثير من خريجي أقسام التمريض عن شروط الانضمام لعضوية نقابة التمريض .

وحددت النقابة العامة للتمريض، الأوراق والمستندات اللازم توافرها للحصول على عضويتها والقيد ضمن جداولها، فضلا عن استخراج ترخيص وزارة الصحة.

وفى السطور التالية نوضح الاوراق والمستندات المطلوبة للقيد :-

١- صورة من المؤهل الدراسي.

٢- صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

٣- صورة البطاقة الشخصية.

٤- عدد 2 صورة شخصية .

٥- رسوم القيد بالنقابة 615 جنية مصري .

اما خطوات القيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة المهنة الاوراق المطلوبة كالأتى :-

١- صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة .

٢- أصل المؤهل الدراسي.

٣- أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

٤- صورة البطاقة الشخصية .

٥ - عدد 6 صورة شخصية بالزى الرسمي .

٦ - أصل شهادة الميلاد .

٧- - قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين .