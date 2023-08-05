حبس وزير وأخلى سبيل أبناء مبارك.. من هو رئيس محكمة استئناف القاهرة الجديد

أعلنت، محكمة النقض، عن تولي المستشار محمد عامر محمد جادو، رئيس محكمة استئناف بني سويف، رئاسة محكمة استئناف القاهرة، وذلك ضمن تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية.

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي، الأحكام التي أصدرها المستشار محمد عامر محمد جادو، والتي جاء أبرزها الحكم بالحبس عام في حق أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وتأييد منع حسين سالم وسامح فهمي من التصرف فى أموالهما، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، في يوم الخميس 20/فبراير/2014، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بمعاقبة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه مع إيقاف الحبس لمدة 3 سنوات، وذلك لاتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمتها 33 مليونا و400 ألف جنيه.

حسين سالم رجل الأعمال

وفي 17 مايو 2015، أيدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، قرار منع كل من حسين سالم، رجل الأعمال ، وزوجته وسامح فهمي وزير البترول الأسبق وزوجته ونجله، كما منعت سعيد عبد المجيد، والسيد سلامة، من التصرف في أموالهم مؤقتًا في أموالهم العقارية أو المنقولة.

قضية القصور الرئاسية

وفي يوم الخميس 22/يناير/2015، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد عامر جادو ، بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر ومحيي الدين عبد الحكيم إبراهيم، المهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولين العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولين العرب، فى قضية القصور الرئاسية.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، التنحي عن نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا "بقتل والد طفل البامبرز" لاستشعار المحكمة الحرج وامرت باحالة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديده لنظرها .

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين بقتل والد الطفل حمزة في القضية المقيدة برقم 831 لسنة 2018 إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من «هشام.ع» 20 سنة و«أحمد.م» 20 سنة و« عادل. ف» 53 سنة و«حسن. ع» 19 سنة و«السيد.ا» هارب.

فتاة المول

كما، نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، محاكمة المتهم بتشويه وجه سمية عبيد المعروفة بـ "فتاة المول" بسلاح أبيض".

وأسندت النيابة العامة للمتهم هانى أح م، حاصل على دبلوم، إصابة المجنى عليها سمية طارق أحمد عبيد الشهيرة بفتاة المول وتبين أن المتهم تربص للمجني عليها وما أن أظفر بها استل سلاح أبيض عبارة عن "كتر" تعدى به عليها محدثا اصابتها بالوجه.

هايدي راسخ زوجة علاء مبارك

كما، نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو التظلم المقدم من فريد الديب محامي هايدي راسخ زوجة علاء مبارك، علي قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعها من التصرف في أموالها والسفر للخارج، لضم مفردات القضية.

يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع سبق وأصدر قرارات بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وزوجاتهم وأولادهم القصر، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، في ضوء التحقيقات التي يباشرها الجهاز استنادا إلى تحريات الأجهزة الرقابية التي أظهرت وجود تضخم في ثرواتهم بصورة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة قانونا، على نحو يشكل جريمة الكسب غير مشروع.

كما، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشار علاء عبد الباقي العفيفي وناصر أحمد الجبالي بحبس الدكتور جمال على زهران رئيس قسم العلوم السياسية والإدارة العامة بكلية التجارة جامعة بورسعيد لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة سب رئيس جامعة بنى سويف الدكتور أمين لطفى.

تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف

استئناف القاهرة.. وكانت، أعلنت محكمة النقض عن تشكيل رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية حيث تقرر ندب كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتبارًا من 3 يوليو 2023 وذلك على النحو التالي المستشار أحمد علي أحمد أحمد السيد يونس رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف وعبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط وأحمد إبراهيم مهران رئيسا لمحكمة استئناف قنا.

كما تقرر ندب كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة اعتبارًا من 13 سبتمبر 2023 إلى 17 سبتمبر 2023 وهم المستشار عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف، والمستشار أحمد احمد إبراهيم مهران رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط والمستشار محمد نصر رئيسا لاستئناف قنا.

المستشار محمد عامر جادو رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

استئناف القاهرة..وتعيين كل من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من ۲۰۲۳/۹/۱۸ علي النحو التالي: المستشار محمد عامر محمد جادو رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة ، المستشار إسماعيل عطيه محمد إسماعيل رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد حماد عبد الهادي محمد رئيسا لمحكمة استئناف طنطا و المستشار عبد الكريم محمود عبد المجيد محمد رئيسا لمحكمة استئناف المنصورة، والمستشار أحمد أحمد إبراهيم مهران رئيسا لمحكمة استئناف الإسماعيلية والمستشار محمد نصر سيد احمد نصر رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف والمستشار إبراهيم أحمد إبراهيم البدراني رئيسا لمحكمة استئناف أسيوط، والمستشار محمد محمد مصطفي سالم رئيسا لمحكمة استئناف قنا رأي الأمانة.