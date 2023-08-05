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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة صدمتها سيارة ربع نقل بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها إثر اصطدام سيارة ربع نقل بها بقرية سعود دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة الي مستشفي الحسينية والتحفظ عليها بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة.

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الحسينية باستقبال "مكة ه م ا" 5 سنوات مقيمة سعود دائرة مركز الحسينية "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعها إثر اصطدام سيارة ربع نقل بها بقرية سعود دائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية فيما صرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية التحفظ على الجثة الشرقية النيابة العامة بمحافظة الشرقية بالشرقية تحرر محضر بالواقعة جثة هامدة

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