اليوم.. بطلان مادة فى الرعاية الصحية للضرائب

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى دعوى بطلان المادة (24 / بند د ) الصادر بقرار وزير المالية رقم 1522 لسنة 2003 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة بجلسة اليوم.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة المقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين.

وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.

وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.