عاشق للراديو| الإعلامي الكبير محمد جراح يتحدث عن نشأته والتحاقه بكلية الآثار

قال محمد جراح، الإعلامي الكبير، إنه نشأ في بلدة تسمى منشأة القناطر، في أسرة متوسطة الحال مثل الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري، وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية حتى تخرج في كلية الآثار جامعة القاهرة، وكان دخوله لمجال الآثار برغبته، ولكن الرغبة الأولى هي التحاقه بكلية الإعلام، ورغم تفوقه الدراسي إلا أن مجموعه في الثانوية العامة لم يسعفه بالالتحاق بها على درجات بسيطة، وكان الثاني على الإدارة التعليمية، فجمع بين التاريخ والآثار.



وأضاف جراح، خلال لقائه بالإعلامي أيمن عدلي لأخبار مصر ببرنامج “كنوز الوطن”، أنه دخل مجال الإعلام من خلال مسابقة، فكانت الإذاعة وقتها تحتاج إلى مذيعين عام 1984، فتقدم بالفعل ولكن لم يكن لديه الثقة بفوزه بهذه المسابقة الإعلامية، ولكنه تفاجأ بإخطاره بأنه من المقبولين والناجحين في مجال الإذاعة المصرية، وتمت دعوته بالحضور لاستلام العمل، حتى تقاعد في أواخر عام 2019.

وذكر الإعلامي الكبير أن عمله بالراديو كان من المكملات التعليمية والتربوية، فأبوه كان من عشاق سماع الراديو، فلا يغفل ليلا إلا على سماع الراديو.

وأكد حبه الشديد للعمل بإذاعة الراديو، وبالتالي تأثر منذ طفولته بالأحداث الوطنية، فكان عاشقا للزعيم عبد الناصر، مشيرا إلى أن الوعي المبكر بالقضايا الوطنية جعل مداركه تنمو بشكل أكبر، ومن هنا جاءت دراسته للتاريخ كخيار ثانٍ بعد مجال الإعلام.