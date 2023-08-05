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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. 11 ألف مواطن يتلقون الخدمات الطبية خلال شهر بسوهاج

جانب من قوافل سوهاج
جانب من قوافل سوهاج الطبية

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الصحة بتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية وتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 11 ألف مواطن، وذلك من خلال 9 قوافل طبية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة.

وذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وخطة القوافل الطبية العلاجية والتي تقدم خدماتها للمواطنين بالقري والنجوع والأماكن الأكثر احتياجًا.

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محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان للأهالي بقرى "الريانية، نجوع الصوامعة شرق، العيساوية، المشايخ، هاشم عسيري، اولاد الشيخ، الاحايوة قبلي، الاحايوة شرق، والكولا بمراكز أخميم، وساقلتة، ودار السلام".

وضمت كافة التخصصات الطبية مثل:" الباطنة، الأطفال، عظام، جراحة، الرمد، الأسنان، الجلدية، نساء وولادة"، بالإضافة إلى خدمات الأشعة و التحاليل الطبية، والصيدلية، كما تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج قوافل طبية الكشف الطبي حياة كريمة

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