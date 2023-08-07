عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رقصه وخفة دمه مصدر رزقه.. البلوجر التركي الشهير ياسين جنكيز فى مصر

صدى البلد

انتشرت في الساعات الأخيرة، تساؤلات عدة بشأن حقيقة وفاة ياسين جنكيز، أحد صانعي المحتوى على “تيك توك”، الذي اشتهر بمقاطع الفيديو الطريفة، التي يعتمد فيها على طبيعة جسده الممتلئ.

شاهد الفيديو:

وكشفت مجلة «webboh» التركية، أنّه لا صحة لما تم تداوله بشأن وفاة نجم التيك توك التركي، مؤكدة: «جنكيز على قيد الحياة وبصحة جيدة، حتى أنه نشر على قناته على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ينفي صحة هذه التكهنات».

ونشر ياسين جنكيز عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، منشورًا ينعى خلاله ضحايا زلزال تركيا المدمر، قائلًا: "لأولئك الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال، الذي كان مركزه كهرمان مرعش، وشعرت به عديد من المدن، أتمنى من الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 ملايين جنيه | مفاجأة صادمة في عقد إمام عاشور بالزمالك

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

السعودية.. نداء عاجل من وزارة الحج لـ المعتمرين بسبب الحر الشديد

كهرباء مصر تحصل على قرض كبير لمواجهة أزمة انقطاع التيار

أنت اللي كلمتني عشان الصلح.. محامي كهربا يفتح النار على مرتضى منصور ً

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

مفاجأة غير محسوبة | الزمالك يصدم جمهور الأهلي بتجديد عقد هذا اللاعب

قولتله بوسني.. داليدا خليل تكشف تفاصيل صورها المثيرة للجدل مع عمرو دياب

موضوعات متعلقة

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

معلومات لأول مرة عن حب عمرو دياب الجديد.. من هي داليدا الخال؟

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

ضربة قوية للدولار وتراجع كبير بأسعار الذهب| تفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن دواء ملوث بدولة عربية

الأعلى للطرق الصوفية يشكر الرئيس السيسي لتوجيهاته بترميم مساجد آل البيت

عرض مستمر .. تعليق مثير من شوبير على إعطاء كهربا مهلة شهرين

ادخل يده تحت هدومي وأمسك صدري.. ضحية سائق اند درايف: لم استطع المقاومة

أحمد موسى: 10 مليارات جنيه تكلفة تطوير مساجد آل البيت ودور العبادة| فيديو

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون في مطبخك يسبب مرضا خطيرا| احذر

عاصفة تتسبب في سقوط مراهق من منطاد بالبرازيل.. صور

بسيطة وسهلة.. طريقة عمل شكشوكة السجق الحارة

بتشرب الحجر بكام| هل أثرت أزمة السجائر على أسعار الشيشة ؟

فيديو

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

مرتضى منصور يشكر سيد عبد الحفيظ ويوجه رسالة لـ شيكا وحازم إمام

هل يترك ليفربول؟.. عرض خيالي من اتحاد جدة لـ محمد صلاح

كلمني و عزمني على العشا.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بـ حليمة بولند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ