رقصه وخفة دمه مصدر رزقه.. البلوجر التركي الشهير ياسين جنكيز فى مصر

انتشرت في الساعات الأخيرة، تساؤلات عدة بشأن حقيقة وفاة ياسين جنكيز، أحد صانعي المحتوى على “تيك توك”، الذي اشتهر بمقاطع الفيديو الطريفة، التي يعتمد فيها على طبيعة جسده الممتلئ.

شاهد الفيديو:

وكشفت مجلة «webboh» التركية، أنّه لا صحة لما تم تداوله بشأن وفاة نجم التيك توك التركي، مؤكدة: «جنكيز على قيد الحياة وبصحة جيدة، حتى أنه نشر على قناته على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ينفي صحة هذه التكهنات».

ونشر ياسين جنكيز عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، منشورًا ينعى خلاله ضحايا زلزال تركيا المدمر، قائلًا: "لأولئك الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال، الذي كان مركزه كهرمان مرعش، وشعرت به عديد من المدن، أتمنى من الله الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".