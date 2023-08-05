في استجابة فورية لشكاوي المزارعين.. وزير الري يتفقد الموقف المائي بالفيوم

في استجابة فورية لشكاوى المزارعين وحسم الرى المخالف بمحافظة الفيوم قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة الفيوم لتفقد الموقف المائى بالمحافظة، والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة محطات الرفع والمنشآت المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم خلال الزيارة حالة الري بترعة قوتة وبحر النزلة وترعة قارون وإمتدادها ومصرف بركة ، ومحطة مصرف القاطع الواقعة على مصرف الوادى بمركز يوسف الصديق.

وخلال الزيارة التقى الدكتور سويلم بالعديد من المنتفعين ، حيث إستمع سيادته إلى طلباتهم وشكواهم ، ووجه سيادته لقيادات مصلحة الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى علي الطبيعة وإزالة التعديات على الترع وذلك لسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاوى المزارعين .

ووجه الدكتور سويلم بسرعة قيام معاهد بحوث الهيدروليكا والإنشاءات والصرف بإعداد دراسة متكاملة عن الموقف المائى بالإدارة العامة لرى غرب الفيوم وخاصة منطقة قوتة والحالة الفنية لمحطة القاطع ، وتكثيف مجهودات التوجيه المائى في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للرى الحديث.

كما وجه بسرعة تطهير مصرف بركة ، وإعداد حصر بالتعديات الواقعة على بحر النزلة وترعة قارون وإمتدادها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بشكل عاجل ، مع التأكيد على منع الزراعات المخالفة والشرهة لإستهلاك المياه في المناطق الساخنة .

كما وجه الدكتور سويلم بأخذ عينات من المياه التي تُرفع من مصبات المصارف الزراعية إلى بحيرة قارون عن طريق عدد من محطات الرفع وذلك لقياس نوعية هذه المياه ودراسة الإتزان البيئي لبحيرة قارون وضمان جودة نوعية المياه بالبحيرة .

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