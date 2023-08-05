قصور الثقافة .. مشاركة متميزة في مهرجان العلمين .. عروض استعراضية وفلكلور بالإسكندرية .. وتدريبات لمشروع ابدأ حلمك

الهيئة العامة لقصور الثقافة

عروض فنية في الإسكندرية لمبادرة ثقافتنا في إجازتنا

مشاركة متميزة في مهرجان العلمين

جولات تدريبية لمشروع ابدأ حلمك

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات المهمة الفنية الاستعراضية، والتدريبات في العديد من محافظات مصر المختلفة.

فلكلور شرقاوي وأفراح النوبة.. قصور الثقافة تواصل لياليها الفنية بالإسكندرية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني الفعاليات الفنية التي تقدمها بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، حيث شهدت محافظة الإسكندرية، عروضا فنية متنوعة لفرقتي الشرقية وأسوان للفنون الشعبية، بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات البرنامج الذي تقدمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

بدأت الفعاليات بعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف قدمت به باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المعبرة عن التراث والفلكلور التي تشتهر بها محافظة الشرقية منها "الفرح الشرقاوي، الحصان، التحميلة، السبوع".

كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين ومدربا الفرقة إكرامي ومدحت محرم عدة فقرات استعراضية لافتة منها "السبوع، تابلوه الألعاب الشعبية، النجرشاد، والإيقاعات النوبية، السوق الأسواني، الفرح الأسواني والنوبي"، بمصاحبة الأغاني الشعبية التي تشتهر بها محافظة أسوان، بالإضافة إلى فواصل غنائية لمطرب الفرقة الفنان حمادة حربي الذي تغني بمجموعة من أجمل الأغاني منها "نعناع الجنينة، دندنة، بتناديني تاني ليه" وغيرها وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

حضر الفعاليات المخرج الدكتور أحمد عواض، والكابتن أحمد الكأس، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وكوكبة من مثقفي الثغر وفنانيها وجمع غفير من أهالي الإسكندرية وضيوفها.

عروض الفرقتين مستمرة يومي الجمعة والسبت بمدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان المدينة الكبير، ثم تستأنفان عروضهما الأحد المقبل بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

بالفلكلور السكندري والنوبي والشرقاوي.. قصور الثقافة تواصل حضورها اللافت بمهرجان العلمين

انطلقت مساء أمس الجمعة جولة جديدة من البهجة الفنية لفرق الفنون الشعبية التي تقدم لجمهور مهرجان العلمين الجديدة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، حيث واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للأسبوع الثاني علي التوالي تقديم برنامجها الفني المتميز بالمهرجان الكبير في دورته الأولى، على الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة.

وبحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، وأحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، قدمت الفرق التابعة للإدارة المركزية باقة من أروع فقراتها الاستعراضية، حيث شاركت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان بعدة فقرات استعراضية راقصة عكست فلكلور محافظة الإسكندرية وأحيائها الشعبية العريقة.

كما قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة الفنان شعبان حسين باقة من أروع التابلوهات الفنية الراقصة التي تعبر عن الطابع والموروث الشعبي لمنطقة أسوان والنوبة.

بينما قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف باقة من أروع رقصاتها الاستعراضية عكست من خلالها البيئة والفلكلور الشرقاوي برقصة الحصان والتنورة.

يشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، حيث شهدت الفعاليات تفاعلا كبيرا من جمهور المدينة عبروا خلاله عن إعجابهم بما تقدمة قصور الثقافة من فن شعبي متميز ومتنوع يسهم في التعرف علي الثقافات والفلكور الشعبي للمحافظات ممثلة في هذه الفرق.

يشار إلى أن قصور الثقافة أشعلت أجواء مهرجان العلمين بفنونها الشعبية منذ تدشين مشاركتها في الأسبوع الماضي بالمهرجان بفنون فرقتي الحرية والعريش، وتواصل فرق الهيئة تقديم فقراتها الفنية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان.

ويعد المهرجان أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الحالي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين".

قصور الثقافة تواصل جولاتها التدريبية المكثفة لمشروع "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

مع اقتراب موعد تخرج دفعة "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد، استقبلت عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023، جولة تدريبات جديدة من المشروع، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لإعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح، من أبناء المحافظة.

وعلى مسرح سينما هيبس واصل الفنان والمايسترو حسام حسنى تدريباته الموسيقية ومراجعة مجموعة من الأغاني التي تم التدريب عليها ومنها خفيف الروح، الأرض بتتكلم عربي، الأرض لو عطشانة، سيدي يا سيدي، الحلوة لسة صغيرة، سلم سلم، الكوتشينة، حب الوطن.

التدريبات جاءت بحضور المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج حسن رفقي، والمخرج محمد سعد والمشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة.

وبمسرح قصر ثقافة موط قام المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمي للمشروع بالداخلة بعمل مراجعة علي مربعات ابن عروس ورباعيات صلاح جاهين، والتدريبات الحركية والأداء الاستعراضي.

مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الدكتور هاني كمال المدير التنفيذي.

وتشهد محافظة الوادي الجديد زخمًا ثقافيًا وفنيًا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية حيث استضافت عدة فعاليات مركزية على مدار الأشهر السبع الماضية، قدمت بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

ومن المقرر أن يقام بها أسبوع ثقافي مكثف في سبتمبر المقبل تزامنا مع تعامد الشمس بمعبد هيبس، ويتم خلال الاحتفال بتخرج دفعة "ابدأ حلمك".