كوادر تنهي المهمة بنجاح.. شريف عبدالفضيل يوجه رسالة مؤثرة لـ سيد عبدالحفيظ

وجه النادي الأهلي، في بيان رسمي، الشكر لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة.

وكتب شريف عبد الفضيل نجم الاهلي السابق عبر انستجرام "جيل بيسلم جيل وكوادر تنهي المهمة بنجاح.. وكوادر جديدة تتطلع إلى المستقبل.

واضاف "كل التحية والعرفان لواحد من أفضل كوادر النادي الاهلي الكابتن سيد عبدالحفيظ.. أدي مهمته بدقة ونجاح وإخلاص وعلى اكمل وجه.

واختتم : "كل الامنيات الطيبة للكابتن خالد بيبو لمواصلة قيادة السفينة كمديرا للكرة، وبنفس الامنيات ايضا لزميل الملاعب وليد سليمان في مهمتة الجديدة كرئيس قطاع الناشئين في الأهلي 🦅".



وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين السابق في منصب مدير الكرة بعد رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه في إطار إعداد المارد الأحمر كوادر جديدة للاستفادة من خبراتها في الفترة القادمة.