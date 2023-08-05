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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مصطفى كامل للموسيقى العربية تختتم عروضها بليالي "ثقافتنا في إجازتنا" بمطروح

صدى البلد

ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" المقامة برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ليلة جديدة، أمس الجمعة، بالنادي الاجتماعي بمطروح، ضمن العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والتي تقدم البهجة بعدد من المدن الساحلية.

وقدمت فرقة مصطفى كامل للموسيقي العربية عرضها الأخير على مسرح النادي بقيادة أحمد الأشقر، وتضمن باقة من الأغاني الطربية وأغاني الزمن الجميل ومنها "ميدلي عبد الحليم حافظ، أي دمعة حزن، غريبة الناس، موضات" وتفاعل معها الجمهور تفاعلا كبيرا.  

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الفعاليات تقدم ضمن أنشطة فرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي، في إطار زخم يشهده إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، ضمن عروض المبادرة.

في سياق آخر نفذت الفنانة نهلة عبدالقادر الجزء الثاني من ورشة عمل المكرمية، وقامت بتقفيل المكرمية بالشكل النهائي وإضافة الحلقات المعدن أو المرايا أو اللوحات الخشبية لإضفاء الشكل الديكوري على المكرميات، كما استمر معرض الكتاب في تقديم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة من الكتب والدواوين والمؤلفات.

ثقافة أغاني الزمن الجميل الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة الفنان أحمد الشافعى الكيلاني وزيرة الثقافة الموسيقى العربية ثقافة مطروح ثقافتنا في إجازتنا

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