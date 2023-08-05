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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيله عن الأهلي | إعلامي إماراتي يتغنى بـ سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

وجه النادي الأهلي، في بيان رسمي، الشكر لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة.

وكتب الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي عبر حسابه علي تويتر "سيبقى الكابتن سيد عبدالحفيظ ابن الأهلي البار .. البعض تصنعهم الأماكن .. نادرون من يصنعون المكان ليصبحوا هم العنوان .. عبدالحفيظ "سيد" أينما كان"

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين السابق في منصب مدير الكرة بعد رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه في إطار إعداد المارد الأحمر كوادر جديدة للاستفادة من خبراتها في الفترة القادمة.

 

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