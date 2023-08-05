يسبب أضرارا جسيمة.. تحذيرات من الإفراط في تناول البيض

البيض من أكثر الأكلات الشعبية استهلاكا حول العالم ، ويفضله الكبار والصغار ويحتوى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، ويتم تقديمه بطرق مختلفة ويتميز بمذاقه الطيب .. ولكن الافراط في تناوله قد يؤدي الي الكثير من الاضرار علي الصحة ، ويسبب مخاطر صحية عديدة.. نرصد في هذا التقرير اضرار الافراط في تناول البيض يوميا علي الصحة وفقا لموقع cookedandloved

أضرار تناول البيض يوميا:

⁃ من اضرار تناول البيض يوميا ارتفاع نسبة الكوليسترول السيئ ،ومع ذلك فهناك الكثير من الدراسات المتضاربة في هذا الأمر، فتوجد دراسات تؤكد أن تناول البيض يوميًا قد يزيد من المخاطر، وزيادة خطر التعرض للسكتة الدماغية وأمراض القلب.

⁃ تناول البيض يوميًا يسبب في زيادة خطر الإصابة بمرض السكري ، أظهرت دراسة والتي نشرت في مجلة “Atherosclerosis” على مدى عدة سنوات أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من البيض باستمرار كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 68٪.ومع ذلك، لا يزال الجدل قائمًا بشأن هذا الموضوع، ويقول بعض الأطباء أن هذه الإصابة تحدث غالبًا للأشخاص الذين يميلون إلى تناول أكثر من 3 بيضات في الأسبوع.



⁃ تناول البيض يوميا تتسبب في الإصابة بالحساسية لدى بعض الأشخاص، وتسمى حساسية البيض، وتتنوع شدة الحساسية من خفيفة إلى شديدة مما قد يؤدي إلى أضرار جسيمة لذلك إذا كنت تتناول فيها البيض بكثرة، فعليك توخي الحذر مع جميع ردود الفعل الغريبة التي قد يظهرها الجسم، ولكن في حالة إذا كنت تعاني بالفعل من حساسية البيض، فتحقق من مكونات أي طعام قبل الشراء وتأكد من أنها خالية تمامًا من البيض.



⁃ في الكثير من الحالات يمكن أن توجد الجراثيم و البكتيريا على قشر البيض، أو يمكن أن تكون داخل البيضة نفسها، وخاصة بكتيريا السالمونيلا، والتي يمكن أن تجعلك تصاب بالبكتيريا إذا لامست بيضًا أو أكلت بيضة ملوثة.

⁃ تناول البيض بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان، وعلى وجه الخصوص منها سرطان القولون ، سرطان البروستات.سرطان المبيض.سرطان الثدي.

- الإفراط في تناول البيض يتسبب في إرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، في وقت من الأوقات كان يُعتقد أن الكوليسترول الغذائي هو السبب الرئيسي لإرتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، على الرغم من أن بعض الأطعمة تحتوي على كميات عالية من الكوليسترول إلا أن الدهون المشبعة والمتحولة لها تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول في الدم.

⁃ وجدت دراسة حديثة شملت البالغين في الصين، أن استهلاك بيضة واحدة أو أكثر يوميًا في المتوسط، ​​يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 20%، مقارنة باستهلاك متوسط ​​نصف بيضة أو أقل في اليوم.

⁃ ووجد أن البيض المقلي عامل خطر أكبر مما كان عليه عند تحضيره باستخدام طرق أخرى مثل السلق.

اضرار تناول البيض مع الموز:

تناول البيض مع الموز يؤدي إلى حدوث تسمم في بعض الحالات التي تعاني من الحساسية لكل من البيض والموز فينتج عنه ألم شديد في المعدة.

يتسبب في حدوث حساسية واختناق في القصبة الهوائية وبالتالي تسبب الوفاة إلا أنها ليست قاعدة عامة.

كما أن الإسراف في تناول البيض والموز من الممكن أن يزيد من نسبة الكوليسترول في الدم الذي يترتب عليه العديد من المشاكل الصحية.



يمكن أن يؤديا إلى صعوبة في الهضم فقط، وذلك نظرا لتفاعل محتويات البيضة النيئة "الكبريت" مع الكربوهيدرات الموجودة فى الموز الأمر الذى يعطل عملية الهضم.



تعد حساسية الموز غير شائعة نسبيًا، كما أنها لا تصنف بين أكثر أنواع الحساسية شيوعًا، ويعاني أقل من 1% من سكان العالم من حساسية الموز، كما أنَّ الأشخاص الذين يعانون من حساسية الموز هم أكثر عرضة للحساسية تجاه المواد الغذائية الأخرى،

من أكثر الأطعمة المسببة للحساسية شيوعًا عند الأطفال هو البيض، وتحدث أعراض حساسية البيض عادةً بعد دقائق إلى ساعات قليلة من تناول البيض أو تناول الأطعمة التي تحتوي على البيض، وبالتالي يمكن أن يسبب حساسية البيض في سن مبكر عند معظم الأطفال، لكن في أغلب الحالات يتغلبون على حساسية البيض قبل فترة



أضرار تناول البيض النيء:

⁃ حسب توصيات وزارة الزراعة الأمريكية لا يُنصح بتناول أو شرب البيض النيئ بشكل عام، إذ قد يتسبب في بعض الأعراض الجانبية، فيما يمكن تناول البيض المبستر ذي الجودة العالية دون الحاجة إلى طهيه، وفقا لـ«سبوتنيك».



- يتسبب تناول البيض النيئ في الإصابة ببكتيريا السالمونيلا (Salmonella)، والتي قد توجد فوق قشرة البيض أو بداخله، كما قد يكون سببًا للإصابة بأنواع مختلفة من البكتيريا ،من علامات التسمم بالسالمونيلا:الإسهال.- الحمى. التقيؤ.، تشنجات البطن.



⁃ يسبب البيض النيئ بمشاكل في الجهاز الهضمي للإنسان عند تناوله بكثرة، إذ قد يكون السبب في عدم امتصاص عناصر غذائية أهمها التقليل من امتصاص البروتينات المهمة، التي يحتوي عليها الجسم، بالإضافة إلى تقليل القدرة على امتصاص البيوتين.



- تناول البيض النيئ قد تحد من استفادة جسمك لفوائد الغذائية الموجود به حيث تشير الأبحاث إلى أن البروتين الموجود في البيض المطبوخ أكثر هضمًا بكثير من البروتين الموجود في البيض النيئ

⁃ من الآثار الضارة الشائعة جدًا للبيض النيئ هي قدرته الفائقة على إصابة من يأكله نيئاً بالتسمم الغذائي، لذلك يجب الحرص على الحصول على البيض من مصادر موثوقة وطهيه بشكل جيدً قبل تناوله، خاصة إذا كان يستخدم لإعداد وجبات الطعام.

أضرار تناول البيض الفاسد:

إذ تم تناول العفن الضار الموجود على البيض الفاسد، فقد يؤدي إلى حدوث عدّة أعراض جانبية، ومن هذه الأعراض ،طفح جلدي أحمر ،حكّة في الجلد ،سيلان في الأنف.



لا يوجد للبيض الفاسد طعم او رائحة مميزة ولكن قد تظهر بعض العلامات خلال 12 ساعة القادمة، هذا لان السالمونيلا تحتاج الى وقت للتكاثر ويسمى المرض الذي تصاب به بالسالمونيلوسيس، وأول الاعراض التي ستلاحظها هي الغثيان والاسهال والقيء، كما يمكنك أيضا ان تشعر ببعض الصداع وتشنجات في المعدة والحمى إذا تقدمت بك الإصابة ،ويحدث لهم اثار خطيرة إذا لم يتم علاجها على الفور.



اظهرت دراسة أن عدوي السلمونيلا المنقول عن طريق البيض الفاسد او الغذاء ينتج عن عاملين؛ السالمونيلا التيفية والسالمونيلا المعوية، وتحدث إما عن طريق تلويث الجهاز التناسلي للدجاج بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق اختراق قشر البيض أثناء تداول الطعام.