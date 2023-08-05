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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رسوم 14 جنيها .. أسهل طريقة لتقديم بلاغ للنائب العام من مكانك

ارشيفية
ارشيفية

يحاول العديد من المواطنين تقديم بلاغات للنائب العام للحصول على حقوقهم حال تعرضهم لعمليات نصب أو الاستيلاء على حقوقهم من قبل بعض الخارجين على القانون ونحاول في الخطوات التالية استعراض أبسط طريقة لذلك. 

الخطوات المطلوبة لتقديم بلاغ للنائب العام الكترونيا 

- الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالنيابة العامة: 

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/technicalofficepetitions

- اختيار ايقونة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام التي تظهر باللون الأخضر

- بالضغط على ايقونة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام تظهر صفحة تحتوى على ايقونتين أحداهما باسم تقديم عريضة الكترونية والثانية متابعة العرائض الالكترونية حيث يتم اختيار ايقونة تقديم عريضة

- بمجرد الضغط على الايقونة تظهر صفحة جديدة تشمل إرشادات وأحكام تقديم الخدمة 

 

- يجب الضغط على أيقونة الموافقة على أحكام تقديم الخدمة، حيث يتم الإحالة الى صفحة أخرى تتضمن كافة البيانات المطلوبة بعد الانتهاء من ملء البيانات يتم دفع رسوم 14 جنيه إلكترونيا عبر الفيزا

- سوف تتلقى رسالة هاتفية برقم كود، حتى يتم استخدامه في متابعة العريضة إلكترونيا بذات الطريق.

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