علامات بالوجه تدل على مرض خطير .. تعرف عليه

حذر خبراء من أن تورم الوجه قد يكون علامة رئيسية على الإصابة بسرطان الرئة، و قد يعاني الأفراد أيضا من تورم في الرقبة والذراعين وأعلى الصدر بسبب ضغط الوريد ، وقد تشمل الأعراض المصاحبة الأخرى ضيق التنفس، أو الصداع، أو تغيرات في البصر، أو ظهور أوردة زرقاء على الصدر، أو الدوخة .. ووفقا لـ Macmillan Cancer Support، أن سرطان الرئة نادر الحدوث لدى من تقل أعمارهم عن 40 عاما، ويؤثر في الغالب على كبار السن.

ولكن معظم حالات انسداد الوريد الأجوف العلوي (SVCO) ناتجة عن سرطان الرئة.

علاوة على ذلك هناك عدد من العوامل التي قد تزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الرئة؛ أهمها التدخين والتعرض لمادة الاسبستوس، وتلوث الهواء، وأمراض الرئة السابقة، والتعرض لغاز الرادون والتاريخ العائلي لسرطان الرئة

مع العلم في حين أن غير المدخنين يمكن أن يصابوا بسرطان الرئة، فإن التدخين هو السبب الرئيسي، حيث يمثل أكثر من 70% من الحالات. ويساهم الاستنشاق المنتظم للمواد السامة المختلفة من خلال التدخين في زيادة المخاطر.



علامات تدل علي الاصابة بسرطان الرئة

⁃ سقوط أو ضعف الجفن العلوي للعين.

⁃ صغر حجم بؤبؤ العين.

⁃ التعرق القليل أو عدم تعرق جانب من الوجه.

⁃ سعال لا يزول بعد أسبوعين أو 3 أسابيع.

⁃ سعال طويل الأمد يزداد سوءاً.

⁃ تكرار التهابات الصدر.

⁃ سعال الدم.

⁃ ألم عند التنفس أو السعال.

⁃ ضيق التنفس المستمر.

⁃ التعب المستمر أو نقص الطاقة.

⁃ فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر.