رسميا.. خالد بيبو يتسلم مهام منصبه الجديد بالأهلي

تسلم خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالأهلي، مهام منصبه، اليوم السبت؛ وذلك بعد قرار لجنة التخطيط لكرة القدم، توجيه الشكر إلى سيد عبدالحفيظ، مساء أمس.

وكان الأهلي قد قرر تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول.

وجاء هذا القرار، خلال الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بعد ظهر أمس، مع لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

ووقع الاختيار على خالد بيبو؛ في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة، وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ 4 سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

وفي ذات الوقت، تقرر تولي وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كل الصلاحيات؛ بعد تأهيله لهذه المهمة، وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.