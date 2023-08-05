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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ ظهر مكشوف.. كيم كاردشيان بإطلالة جريئة

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

نشرت الفنانة الامربكية كيم كاردشيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة لها. 

وأطلت بها نجمة تلفزيون الواقع، بتوب مكشوف من الظهر ليبرز عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت  فى الماكياج على الألوان الترابية التي تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الروز الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.

من هى كيم كاردشيان

جدير بالذكر أن كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.

 

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