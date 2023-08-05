غرق القاطرة فهد.. رئيس قناة السويس: التحفظ على الناقلة لحين انتهاء التحقيقات |فيديو

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلو 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" "تم التحفظ على الناقلة ولم تغادر قناة السويس".

وأضاف أسامة ربيع: "الناقلة تحمل غاز بحمولة 52 ألف طن غاز ولم تتضرر نتيجة الحادث".

وتابع أسامة ربيع :"تم التحفظ على الناقلة لحين انتهاء التحقيقات والتعرف على المُخطئ وهذا أمر عادي وإجراء متبع في مثل هذه النوعية من الحوادث".

وأكمل أسامة ربيع: "القاطرة فهد تعمل في قناة السويس منذ 15 عامًا وهذه الحادثة وارد الحدوث في المجرى الملاحي".

ولفت أسامة ربيع: "لدينا لانش إنقاذ سوف يقوم بانتشال القاطرة فهد من قاع المجرى الملاحي".