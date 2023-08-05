تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

نجحت جهود رجال إنقاذ هيئة قناة السويس فى تحديد موقع غرق القاطرة فهد و التى استقرت فى قاع المجرى الملاحي لقناة السويس بالكيلو ٥١ حدود الإسماعيلية منذ عدة ساعات عقب أن صدمتها إحدى الناقلات العملاقة العابرة باتجاه الشمال .

وحدد رجال الإنقاذ موقع القاطرة بقاء قناة السويس على عمق بلغ ٢٢ متر وسط ظلمة دامسة شديدة ومازال البحث جاريا عن احد أطقم القاطرة المفقودين والمرجح عدم نجاته كونه كان بمنطقة ماكينات القاطرة وقت تعرضها للارتطام و الغرق.

وكانت فرق الإنقاذ نجحت فى إنقاذ باقي الطاقم ونقله إلى مستشفي هيئة قناة السويس بالاسماعيلية نمرة ٦ .

“صدى البلد” نشر أول صور لتحركات السفينة Chinagas Legend التي اصطدمت بالقاطرة فهد وتسببت فى غرقها بالمجرى الملاحي لقناة السويس

وعلم "صدى البلد" أن السفينة تابعت حركتها عقب الحادث بقناة السويس ووصلت قبل قليل إلى منطقة المخطاف قرب مدخل القناة الشمالي.

ولا تزال السفن التي كانت خلف السفينة متوقفة في مجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ في موقع غرق القاطرة فهد .

ونشر “صدى البلد” أول صورة للقاطرة فهد قبل تعرضها للغرق كما نشرت خط سير السفن العالقة بمجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ.

حصل “صدى البلد” على مقاطع فيديوهات لأعمال إنقاذ طاقم القاطرة فهد و الاى تعرضت منذ قليل للغرق بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب اصدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة .



وتكشف الفيديوهات التى حصل عليها “صدى البلد” أعمال البحث وانشال طاقم القاطرة من المجرى الملاحي لقناة السويس

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كشف اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 مترًا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.