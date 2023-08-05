عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

القاطرة فهد قبل تعرضها
القاطرة فهد قبل تعرضها للغرق

نجحت جهود رجال إنقاذ هيئة قناة السويس فى تحديد موقع غرق القاطرة فهد و التى استقرت فى قاع المجرى الملاحي لقناة السويس بالكيلو ٥١ حدود الإسماعيلية منذ عدة ساعات عقب أن صدمتها إحدى الناقلات العملاقة العابرة باتجاه الشمال . 

وحدد رجال الإنقاذ موقع القاطرة بقاء قناة السويس على عمق بلغ ٢٢ متر وسط ظلمة دامسة شديدة ومازال البحث جاريا عن احد أطقم القاطرة المفقودين والمرجح عدم نجاته كونه كان بمنطقة ماكينات القاطرة وقت تعرضها للارتطام و الغرق.

وكانت فرق الإنقاذ نجحت فى إنقاذ باقي الطاقم ونقله إلى مستشفي هيئة قناة السويس بالاسماعيلية نمرة ٦ . 

“صدى البلد” نشر أول صور لتحركات السفينة Chinagas Legend التي اصطدمت بالقاطرة فهد وتسببت فى غرقها بالمجرى الملاحي لقناة السويس

وعلم "صدى البلد" أن السفينة تابعت حركتها عقب الحادث بقناة السويس ووصلت قبل قليل إلى منطقة المخطاف قرب مدخل القناة الشمالي.

ولا تزال السفن التي كانت خلف السفينة متوقفة في مجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ في موقع غرق القاطرة فهد .

ونشر “صدى البلد” أول صورة للقاطرة فهد قبل تعرضها للغرق كما نشرت خط سير السفن العالقة بمجرى قناة السويس بسبب عمليات الإنقاذ.  

حصل “صدى البلد” على مقاطع فيديوهات لأعمال إنقاذ طاقم القاطرة فهد و الاى تعرضت منذ قليل للغرق بالمجرى الملاحي لقناة السويس عقب اصدامها بإحدى الناقلات العابرة للقناة .


وتكشف الفيديوهات التى حصل عليها “صدى البلد” أعمال البحث وانشال طاقم القاطرة من المجرى الملاحي لقناة السويس

كان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، كشف اليوم السبت، بأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع حادث تصادم الناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكم 51 بمنطقة البلاح والذي أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هونج كونج، مع القاطرة "فهد" إحدى القاطرات التابعة للهيئة في نطاق منطقة البلاح مما أدي إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 مترًا، وعرضها 36 مترا، بغاطس 27 قدمًا، وحمولة كلية 52 ألف طن وتنتظر السفينة حاليًا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه على الفور تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لإجراء أعمال انتشال القاطرة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

السويس بورسعيد الاسماعيلية المجرى الملاحي لقناة السويس المجرى الملاحي هيئة قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس صدى البلد” مستشفي هيئة قناة السويس مقاطع فيديوهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

ترشيحاتنا

غرق القاطرة فهد.. رئيس قناة السويس: التحفظ على الناقلة لحين انتهاء التحقيقات |فيديو

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

تنسيق الجامعات 2023 .. نصيحة عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة

رئيس هيئة قناة السويس: وفاة أحد العاملين في القاطرة الغارقة فهد

" المسلمين بيصوموه معنا".. كاهن كنيسة مسطرد يكشف تفاصيل صوم العذراء مريم

النيجر .. ما رد فعل قادة الانقلاب على طلب إيكواس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ