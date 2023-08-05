بطلة القدرات الخاصة في الثانوية العامة .. أمنية البدري حكاية جديرة بالرواية

أكد محمد البدري والد الطالبة أمنية، من ذوي القدرات الخاصة، والحاصلة على 92% بالثانوية العامة، أنه سعيد بقدرات ابنته، غير المحدودة، وأنها ترغب في دخول كلية آداب قسم استماع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج”من أول وجديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن ابنته متفوقة في الدراسة، والرياضة، مؤكدًا أنها حصلت على بطولات كثيرة.

وقالت الطالبة أمنية، من ذوي القدرات الخاصة، إنها شعرت بالفرحة عندما حققت نتيجة عالية بالثانوية العامة، مؤكدة أنها تسعى لـ تحقيق أحلامها.

ولفتت إلى أنها بطلة الجمهورية طوال الـ 12 عامًا الماضية في ألعاب القوة.