" المسلمين بيصوموه معنا".. كاهن كنيسة مسطرد يكشف تفاصيل صوم العذراء مريم

‏قال القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة مسطرد، إن صوم العذراء مريم يكون 15 يوم يبدأ يوم 7 أغسطس، وجميع المسيحيين يصوموا صيام مريم العذراء، والكل يجمع على صيام هذا اليوم، مؤكدا أن هناك بعض المسيحيين من الممكن ألا يصوموا صوم الميلاد لكن يصمموا على صيام صوم العذراء مريم ويجمع عليه الكل.

صوم مريم العذراء

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن هناك الكثير من المسلمين أيضا يصومون مع المسيحيين يوم 7 أغسطس صيام العذراء مريم لحبهم لها ومكانة العذراء مريم في القرآن الكريم.