مدحت العدل يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك

كشف الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عن موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بعد ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما وجه رسالة للمستشار مرتضي منصور بعد إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “ الحدث اليوم”:" نقول لمرتضى منصور شكرا على اللي أنت عملته جائز الأمور ما كانتش مواتية ولكنك كنت الفارس النبيل الذي ترجل عن حصانه.

وأكمل:" لم أحسم قراري بعد من الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك ولكني أفكر في الأمر وسأعمل علي اختيار كل العناصر التي تدعم كيان الزمالك في حالة ترشحي، مضيفا:" كل ما نبتغيه أن يكون الزمالك فرس رهان مع الأهلي ويرجع لحالته الطبيعية.