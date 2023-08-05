عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك

مدحت العدل
مدحت العدل

كشف الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عن موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بعد ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما وجه رسالة للمستشار مرتضي منصور بعد إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.

 

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة “ الحدث اليوم”:" نقول لمرتضى منصور شكرا على اللي أنت عملته جائز الأمور ما كانتش مواتية ولكنك كنت الفارس النبيل الذي ترجل عن حصانه.

وأكمل:" لم أحسم قراري بعد من الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك ولكني أفكر في الأمر وسأعمل علي اختيار كل العناصر التي تدعم كيان الزمالك في حالة ترشحي، مضيفا:"  كل ما نبتغيه أن يكون الزمالك فرس رهان مع الأهلي ويرجع لحالته الطبيعية.

 

القلعة البيضاء برنامج “حضرة المواطن الدكتور مدحت العدل الحدث اليوم التواصل الاجتماعي الترشح لانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار بالبحيرة

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

ترشيحاتنا

في مدحه رزق| صيغة الصلاة على النبي.. وعليك بهذه الأوقات

باقة 460 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في مصر

احذر الجلطات.. مخاطر غير متوقعة يسببها الافراط في تناول زبدة الفول السوداني

قرار عاجل من النيابة العامة في حريقِ مبنى الأوقاف

عاكسها وقطّع وجهها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهم بضرب فتاة المرج

لجنة الأسرة بالحوار الوطني توصى بضرورة زيادة النفقة سنويا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

بعد رحيل سيد عبد الحفيظ للمرة الثالثة .. تاريخ إطاحات فيجو من الأهلي

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ