المايسترو هاني فرحات : أنا وأنغام مدرسة فنية واحدة من أيام عمري معاك

حل المايسترو هاني فرحات ضيفا على موقع صدى البلد لتكريمه بعد نجاحاته ومشواره الفني خلال السنوات الماضية، واختياره رئيسا للنسخة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية.

وكشف المايسترو هاني فرحات، في ندوة صدى البلد، سر الكيمياء الفنية التي تظهر دائما في حفلاته مع الفنانة أنغام، رغم قيادته لأوركسترا حفلات العديد من مطربي الوطن العربي.

وقال : إنهما لا يتعمدا التفاعل الذي يظهر بينهما على المسرح، ولكنه يحب ما تقدمه أنغام وله بصمة في العديد من ألبوماتها الفنية منذ “عمري معاك”.

وأشار فرحات في تصريحاته، إلى أنه يحب الحالة الفنية والأغاني التي تقدمها أنغام على مدار مشوارها، ووصفها بأنها مسيرة مشرفة احترمت فنها وجمهورها، وتستحق ما وصلت إليه من نجاح.

وقد منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيىرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرا لخدماته الجليلة التي قدمها للارتقاء بالذوق العام في مصر.

أوضحت الجمعية في بيان لها أن منح العضوية الشرفية لـ هاني فرحات جاء "منح العضوية الشرفية هو تقدير رفيع المستوى تمنحه جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، للشخصيات الهامة التي قدمت خدمات جليلة لها ولأهدافها وأولها الارتقاء بالذوق العام في مصر" ونوهت الجمعية في بيانها على أن فرحات كان نموذجا مشرفا للموسيقى والفن المصرية "قد كنتم نموذجا مشرفا لموسيقار ومايسترو مصري إرتقي بالشكل الموسيقي للأغنية وحافظ على هويتها دون تفريط».