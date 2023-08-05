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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جهاز تعليم الكبار : 15 مليون أمي في مصر

صدى البلد

قال محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن محو الأمية واجب وطني ومسؤولية قومية تتشارك فيها كل الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والإذاعة والتلفزيون.

وتابع "ناصف"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد صلاح، ببرنامج "عامل مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن نسبة محو الأمية تقدر بـ23% في الشريحة العمرية 15 عامًا وأكثر، أي أن هناك  15 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 تعمل على التحرر من هذا الكابوس المرعب.

ولفت إلى أن ملف محو الامية يحظى باهتمام القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بحث أحد المجندين على الحصول على شهادة محو الأمية، وهذا يأتي من إيمانه بأن تأمين الوطن لا يكون فقط بالسلاح ولكن بالعلم أيضا.

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