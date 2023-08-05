عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليم الكبار : التحرر من الأمية العمود الفقري للاقتصاد المصري

وزارة التربية التعليم
وزارة التربية التعليم

قال محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن التعليم العمود الفقري للاقتصاد المصري، فالتعليم أولاً ثم ثانيًا وثالثًا، مشيرًا إلى أن التعليم يساهم بصورة كبيرة في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن.

وتابع "ناصف"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد صلاح، ببرنامج "عامل مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر قادرة على التغلب على جميع التحديات، ومن أهم هذه التحديات هو تحدي الأمية، مضيفًا أن الجهود الحكومية وحدها غير قادرة على القضاء على الأمية، ولكن من خلال المشاركة مع المجتمع المدني هناك قدرة على تحقيق إنجاز في هذا الأمر.

وأضاف أن تكريم الرئيس للسيدة زبيدة التي تخطت الـ87 وتحررت من الأمية يأتي لأنها نموذج من النماذج المضيئة التي تحث على صغار السن على التحرر من الأمية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم أعطى دفعة كبيرة  للمجتمع المدني في التعاون مع هيئة محو الأمية للتخلص من الأمية. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

مصرع طالبة دهسا أسفل عجلات القطار بالبحيرة

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز تعليم الكبار : 15 مليون أمي في مصر

مدحت العدل يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك

آخر مستجدات حريق مبنى وزارة الأوقاف.. فيديو

ثعبان سام في الفلفل الأخضر؟ البحوث الزراعية ترد

الحاصلة على 4% بالثانوية العامة تصدم الجميع بقصتها

لماذا تتزايد الهجمات الأوكرانية على الجيش الروسي في منطقة القرم؟

لأول مرة.. هند سعيد صالح تكشف تراجع والدها عن دور العمدة في مسلسل ليالي الحلمية

هند سعيد صالح: العلاقة الإنسانية بين أبي وعادل إمام لم تتأثر خلال فترة عملهما معا

ترشيحاتنا

عمدة المصريين في باريس: 50 مليار دولار تحويلات المغتربين سنويا

في مدحه رزق| صيغة الصلاة على النبي.. وعليك بهذه الأوقات

باقة 460 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في مصر

احذر الجلطات.. مخاطر غير متوقعة يسببها الافراط في تناول زبدة الفول السوداني

قرار عاجل من النيابة العامة في حريقِ مبنى الأوقاف

عاكسها وقطّع وجهها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهم بضرب فتاة المرج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

بعد رحيل سيد عبد الحفيظ للمرة الثالثة .. تاريخ إطاحات فيجو من الأهلي

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ