تعليم الكبار : التحرر من الأمية العمود الفقري للاقتصاد المصري

قال محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن التعليم العمود الفقري للاقتصاد المصري، فالتعليم أولاً ثم ثانيًا وثالثًا، مشيرًا إلى أن التعليم يساهم بصورة كبيرة في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن.

وتابع "ناصف"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد صلاح، ببرنامج "عامل مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر قادرة على التغلب على جميع التحديات، ومن أهم هذه التحديات هو تحدي الأمية، مضيفًا أن الجهود الحكومية وحدها غير قادرة على القضاء على الأمية، ولكن من خلال المشاركة مع المجتمع المدني هناك قدرة على تحقيق إنجاز في هذا الأمر.

وأضاف أن تكريم الرئيس للسيدة زبيدة التي تخطت الـ87 وتحررت من الأمية يأتي لأنها نموذج من النماذج المضيئة التي تحث على صغار السن على التحرر من الأمية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم أعطى دفعة كبيرة للمجتمع المدني في التعاون مع هيئة محو الأمية للتخلص من الأمية.

