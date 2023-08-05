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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تعليم الكبار: جنوب سيناء خالية من الأمية

صدى البلد

قال محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، إن هيئة محو الأمية لأول مرة تعمل على محو الأمية في السجون المصرية، في إطار الارتقاء بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن هيئة محو الأمية تمكنت هذا العام من الدخول لسجن جمصة، وتحرير الكثير من المسجونين من الأمية.

ووجه "ناصف"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد صلاح، ببرنامج "عامل مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الشكر للواء خالد فودة الذي سخر كل إمكانيات محافظة جنوب سيناء للقضاء على محو الأمية، وتم الإعلان على أن جنوب سيناء خالية من الأمية، خاصة وأن نسبة الأمية في هذه المحافظة يقدر بـ5%،" وقريبًا سيتم الإعلان عن بعض المحافظات الخالية من الأمية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي  أعلن عن اهتمام بنشر العلم، خاصة في المحافظات الحدودية، لأن تأمين الحدود يكون في المقام الأول بالعلم، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية تختلف من محافظة للأخرى، موجهّا الشكر  لمحافظ بني سويف، خاصة وأنه استطاع أن يخفض الأمية من 44 لـ21.5% خلال أربع سنوات فقط، وهذا إنجاز كبير جدا.

الجهاز التنفيذي للهيئة العامة الحدث اليوم السجون المصرية العامة لتعليم الكبار توك شو

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