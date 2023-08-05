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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقترح للسلام .. زيلينسكي يعلق على مشاورات جدة بشأن الأزمة الأوكرانية

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الوفد الأوكراني في مشاورات جدة يعمل على صيغة مقترحة للسلام.

وأضاف زيلينسكي أن 42 دولة في جدة تبحث صيغة السلام المقترحة لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على منصة "إكس" أن فريق أوكرانيا يعمل في جدة بالمملكة العربية السعودية في اجتماع مستشاري قادة الدول على صيغة السلام. 

وأضاف في الفيديو أن هناك 42 دولة ممثلة هناك من قارات مختلفة ، ومقاربات سياسية مختلفة للشؤون العالمية ، لكن الجميع متحدون بأولوية القانون الدولي. 

ولهذا السبب اقترحت أوكرانيا صيغة السلام لأنه يجب استعادة النظام الدولي القائم على القواعد ، الذي انتهكه الحرب الروسية.

وأكد زيلينسكي على أهمية إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركاء على هامش الاجتماع في جدة. 

وشكر زيلينسكي في نهاية الفيديو الوفد الأوكراني على هذا العمل، وأكد على أن توحيد العالم أحد أهم المهام الأساسية.

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