السياحة: استقبلنا 30 جنسية من مختلف دول العالم

قال عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية لنشيط السياحة، إن هناك تنوع في حركة السياحة داخل مصر خلال الفترة الحالية وصلت لـ 30 جنسية من مختلف دول العالم.

وأوضح عمر القاضي خلال مداخلة هاتفية بقناة “الاولي المصرية: ”الدولة المصرية تمتلك كافة المقومات من أجل السياحة بداية من حالة الطقس الجميلة والشواطئ الرائعة والبنية الأساسية والفنادق، ما يجعلها مناسبة للسائح الروسى.

وتابع: "نتوقع طفرة فى الموسم الشتوى المقبل وانتعاشة غير مسبوقة.. هناك تواجد عربي كثير جدا فى مصر فى العلمين الجديدة والساحل الشمالى وباقامة أطول وبمعدل انفاق أكثر”.



