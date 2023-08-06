عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا .. قصف روسي على مركز لنقل الدم في كوبيانسك

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قنبلة روسية موجهة أُطلقت من الجو أصابت مركزاً لنقل الدم في مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف الشرقية في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وذكر زيلينسكي عبر قناته على تلغرام أن "قنبلة جوية موجهة" أصابت المركز في مدينة كوبيانسك على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الروسية.

أوكرانيا تكشف أسباب منع حصولها على الأسلحة النووية مجددًا

روسيا تطلق صواريخ من بيلاروسيا.. إنذارات في جميع أنحاء أوكرانيا إثر انفجارات متعددة

وقال "هناك قتلى وجرحى"، مضيفا أن "عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران". واصفاً القصف بأنه "جريمة حرب".

وفي وقتٍ سابق، أصابت صواريخ روسية مباني شركة تصنيع الطائرات الأوكرانية "موتور سيش"، وهي شركة ذات "أهمية استراتيجية" في منطقة خميلنيتسكي (غرب)، بعد أن هاجمت مسيّرة بحرية أوكرانية ناقلة روسية في البحر الأسود.

أوكرانيا ​أوكرانيا​ و​روسيا محور كوبيانسك كوبيانسك قصف روسي قصف روسي اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر العاملين بالدولة لنهاية أغسطس.. ماذا قررت الحكومة بداية من غد

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

الرحيل للترشح | قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن الاستقالة الجماعية

غرامة كبيرة | قرار في الأهلي ضد أحمد عبدالقادر

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

الشناوي وطبيب الأهلي | كواليس جديدة في رحيل سيد عبدالحفيظ عن منصبه

مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل بسبب الصفقة المنتظرة

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تكشف أسباب منع حصولها على الأسلحة النووية مجددًا

روسيا تطلق صواريخ من بيلاروسيا.. إنذارات في جميع أنحاء أوكرانيا إثر انفجارات متعددة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الخطيب وحسام غالي أصحاب قرار رحيل سيد عبد الحفيظ| فيديو

بسبب مستحقات وادي دجلة.. إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الثالثة

الأمم المتحدة: الهجمات الروسية على مخازن الحبوب تزيد من حدة الجوع لسكان العالم

وفاة شخص وفقد 2 إثر غرق زورق مهاجرين قبالة الشواطئ الإيطالية

روسيا: التحالف الدولي ينتهك بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة خلال يوم

تنسيق الجامعات 2023 .. إلغاء القدرات والتوزيع الإقليمي لبعض الكليات| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الوجه تكشف سرطان الرئة .. انتبه لها

ظهور مثير لـ ياسمين الخطيب حديث السوشيال ميديا | شاهد

الفلفل الحار.. فوائد وأضرار لا تعلمها عنه

بمشاركة الأهلي لأول مرة| رسميًا موعد قرعة السوبر الإفريقي .. تفاصيل المسابقة

فيديو

موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.. كم ستبلغ الدرجات؟|تغطية خاصة

أزمة ع الزيرو .. اتهامات تلاحق فيلم محمد رمضان بالاتجار في البشر

الحوامل والوزن الزائد.. التعليم تصدم المتقدمين لمسابقة الـ30 ألف معلم وتحرك برلماني

بعد قرار البنك المركزي .. تستثمر وتدخر في الذهب ولا العقارات ولا الشهادات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ