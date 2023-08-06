الجامعة اليابانية المصرية: تسجيل 90 براءة اختراع وشراكة مع 15 جامعة

حل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة اليابانية المصرية لعلوم التكنولوجيا، ضيفا علي الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “التاسعة المذاع عبر قناة ”الأولي المصرية"، للحديث حول العديد من الملفات الهامة.

وقال عدلي خلال حواره بالبرنامج: “الجامعة اليابانية بدأت لتكون مركز البحث العلمى ودعم الصناعة فى الشرق الأوسط بمشاركة كاملة بين مصر واليابان”.



وأضاف: "حكومة اليابان مسئولة عن تجهيز الجامعة من مراكز تميز لا يوجد لها مثيل فى الشرق الأوسط، وتم اختيار أساتذة على أعلى مستوى.. ويوجد فيها إدارة أعمال دولية وبرنامج حاسبات ومعلومات وصيدلة وهندسة وفنون وتصميم".



وتابع: "تم تسجيل 90 براءة اختراع منذ إنشاء الجامعة، وهناك شراكة مع 15 جامعة يابانية تعتمد على تعليم فعال".

