تخصصات بالجامعة المصرية اليابانية تجعلها مختلفة في الشرق الأوسط.. فيديو

حل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة اليابانية المصرية لعلوم التكنولوجيا، ضيفا علي الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “ التاسعة والمذاع عبر قناة ” الأولي المصرية" ، للحديث حول العديد من الملفات الهامة.

واستعرض خلال حواره بالبرنامج، التخصصات المتوفرة بالجامعة اليابانية، قائلأ: "بدأنا في 2017 في الجامعة اليابانية المصرية وعندنا كافة التخصصات الهندسية وكلية عمارة مستدامة وصيدلة وفنون وتصميم".

وأضاف خلال حواره: "حكومة اليابان مسؤولة بتجهيز الجامعة من مراكز تميز لا يوجد لها مثيل فى الشرق الأوسط، وتم اختيار أساتذة على أعلى مستوى.. ويوجد فيها إدارة أعمال دولية وبرنامج حاسبات ومعلومات وصيدلة وهندسة وفنون وتصميم".