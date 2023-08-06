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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الجامعة اليابانية: لدينا مراكز تميز ومعامل ليس لها مثيل في الشرق الأوسط

رئيس الجامعة اليابانية
رئيس الجامعة اليابانية

حل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة اليابانية المصرية لعلوم التكنولوجيا، ضيفا علي الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج “التاسعة" المذاع عبر قناة ”الأولي المصرية" ، للحديث حول العديد من الملفات الهامة.

واستعرض خلال حواره بالبرنامج،  التخصصات المتوفرة بالجامعة اليابانية، قائلأ: "بدأنا في 2017 في الجامعة اليابانية المصرية وعندنا كافة التخصصات الهندسية وكلية عمارة مستدامة وصيدلة وفنون وتصميم".

وقال: الجامعة اليابانية المصرية بدأت لتكون مركز تميز في البحث العلمي وفي التعليم وفي دعم الصناعة في مصر والشرق الأوسط، ولذلك بدأت الجامعة من 2010 وحتي عام 2017 دراسات عليا فقط.

وأضاف: "حكومة اليابان جهزت الجامعة بمراكز تميز ومعامل ليس لها مثيل في الشرق الأوسط، واختيار أعضاء هئية التدريس عن طريق أفضل علماء في مصر وهو ما يساهم في إحداث طفرة تعليمية.

الإعلامي يوسف الحسيني أعضاء هئية التدريس الاولي المصرية التخصصات الهندسية الجامعة اليابانية المصرية الجامعة اليابانية

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