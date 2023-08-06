مجدي عبد الغني: سيد عبد الحفيظ رحل عن فريق الأهلي بعد سنوات من الإنجازات

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني، أن قرار إدارة الكرة بالقلعة الحمراء بتوجيه الشكرإلى سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق، وتعيين خالد بيبو بدلاً منه، كان مفاجئاً للجميع وغير متوقع خاصة بعدما نجح الأهلي في التتويج بكافة البطولات التي شارك بها هذا الموسم باستثناء بطولة كأس العالم للأندية.



وأوضح مجدي عبد الغني عبر برنامج ملعب الشمس، المذاع علي قناة الشمس أن سيد عبد الحفيظ أدى دوره بنجاح طوال سنوات عمله مع الفريق كمدير للكرة.



وقال مجدي عبد الغني إن المهمة التي تنتظر خالد بيبو ثقيلة للغاية خاصة بعد النجاحات التي تحققت في وجود سيد عبد الحفيظ والذي يعتبر بمثابة أنجح مديري الكرة في تاريخ القلعة الحمراء، وعليه أن يسير علي نفس النهج الذي كان عليه الفريق في السنوات الماضية.