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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني يكشف أسباب رحيل سيد عبد الحفيظ

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

أكد مجدي عبد الغني، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، كان أحد الأسباب القوية التي جعلت سيد عبد الحفيظ يرحل من منصبه كمدير للكرة، وذلك بعدما طلب المدير الفني رحيل مدير الكرة كأحد شروط الموافقة علي تجديد عقده مع القلعه الحمراء وفقاً لرغبة مجلس ادارة النادي الأهلي، لافتاً أن كولر اشتكي من سيد عبد الحفيظ بسبب تدخلاته الفنية في بعض الأوقات .


وقال عبد الغني، عبر برنامجه ملعب الشمس، المذاع علي قناة الشمس  : العلاقة بين كولر وعبد الحفيظ لم تكن في قمة اكتمالها، علي عكس علاقة المدرب السويسري مع سامي قمصان التي تتسم بالاحترام.


وقال عبد الغني أن هناك أيضا أسباب جعلت عبد الحفيظ علي راسها تأخر إرسال مستحقات فندق الإقامة الخاص بأكرم توفيق خلال تواجده في قطر لخوض المرحلة النهائية من التأهيل، وهو الأمر الذي تسبب في وضع اللاعب في موقف حرج في ظل ان اللاعب يمثل النادي الأهلي، وهو الأمر الذي اثار غضب مسؤولي النادي خلال الفترة الماضية.

مجدي عبد الغني كولر سيد عبد الحفيظ

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