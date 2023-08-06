أول قرار لـ خالد بيبو داخل النادي الأهلي

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق عن قرار خالد بيبو مدير الكرة الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس: "قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية علي أحمد عبد القادر لاعب الفريق قيمتها 250 الف جنيه بسبب ما بدر منه من هجوم علي بعض جماهير الأهلي علي السوشيال ميديا واتهامهم بأنهم يتقاضون أموالا من أجل الهجوم عليه .

وأضاف: “كذلك يتقاضون أموال من أجل الإشادة ببعض اللاعبين، وهو الأمر الذي أغضب جماهير الأهلي وكذلك مسئولي النادي بسبب هجوم عبد القادر علي الجماهير”.