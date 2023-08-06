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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البطولة العربية| الهلال يسقط الاتحاد.. والشرطة يطيح بالسد| ملخص ربع النهائي

مباراة الهلال والاتحاد
مباراة الهلال والاتحاد السعودي

شهدت مواجهات اليوم الأول من دور الثمانية ضمن منافسات البطولة العربية للأندية العديد من المفاجآت حيث أطاح فريق الشرطة العراقي بنظيره السد القطري برباعية ليتأهل الي دور نصف النهائي.

فيما سقط فريق اتحاد جدة أمام نظيره الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف فى مباراة دراماتيكية أطاحت بأحلام الفرنسي كريم بنزيما ورفاقه خارج منافسات البطولة العربية للأندية.

ومن المقرر ان يخوض فريق النصر السعودي اليوم الأحد مباراته فى ختام دور الربع نهائي ضمن منافسات البطولة العربية للأندية أمام نظيره الرجاء المغربي.

بينما يلتقي الشباب السعودي نظيره الوحدة الإماراتي في دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية. 

 صدى البلد يستعرض مواجهات اليوم الأول فى دور ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

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الشرطة العراقي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية 

تأهل فريق الشرطة العراقي إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية “البطولة العربية”، وذلك بفوزه على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

افتتح أكرم عفيف التسجيل لـ السد في الدقيقة 24 من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وعادَلَ أمير صباح النتيجة لـ الشرطة في الدقيقة 32 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل أسو رستم الهدف الثاني للفريق العراقي في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، أعقبه أحمد فرحان بالهدف الثالث في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

وعاد رستم ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 78، قبل أن يسجل أكرم عفيف ثاني أهداف السد في الدقيقة 82، والذي لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة وتوديع البطولة.

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الهلال يسقط الاتحاد بثلاثية 

اكتسح فريق الهلال السعودي نظيره اتحاد جدة، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وجاء هدف الهلال الأول عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتتش في الدقيقة 14، ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من ركلة جزاء.

وسجل رومارينيو الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 56، وأضاف مالكوم الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة أهدار الفرنسي كريم بنزيما لكرة جزاء.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق الهلال لنصف نهائي بطولة  كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
 

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