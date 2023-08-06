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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

أرشيفية
أرشيفية

أحال  المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية ، سائق يعمل بتطبيق اند درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطنة عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها ، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( اند درايف) لايصالهاإلى وجهتها وحضر اليها قائدا للمركبة الآلية لتوصيلها الي وجهتها وما ان وصل الي مكان خال عن اعين الماره حتي أوقف السيارة ، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس ثدييها وموطن العفة منها بكلتا يديه
وقام بتقبيلها -غير مره- حال كونها خائرة القوي مشلوله الحركه مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها.
 

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