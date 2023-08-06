بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

أحال المستشار أحمد مكي المحام العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية ، سائق يعمل بتطبيق اند درايف إلى الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة وملامسة مواطنة عفتها وتحسس ثديها وتقبيلها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها ، وذلك بالقوة إذ التقى بها لدى تلقيه طلبها لمركبة آلية عبر تطبيق ( اند درايف) لايصالهاإلى وجهتها وحضر اليها قائدا للمركبة الآلية لتوصيلها الي وجهتها وما ان وصل الي مكان خال عن اعين الماره حتي أوقف السيارة ، وباغتها وجثم فوقها وأغلق أبواب السيارة وراح يتحسس ثدييها وموطن العفة منها بكلتا يديه

وقام بتقبيلها -غير مره- حال كونها خائرة القوي مشلوله الحركه مما أخل إخلالاً جسيماً بحيائها.

